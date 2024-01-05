شكرا لقرائتكم خبر عن قبل القرعة وإعلان الفائزين.. تعرف على عدد التأشيرات للحج السياحى والأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت الضوابط الصادرة عن وزارة السياحة والآثار بشان موسم الحج الجديد موعد يوم السبت المقبل لإجراء القرعة الإلكترونية والإعلان عن الفائزين للسفر لأداء الفريضة عبر شركات السياحة، كما وضعت أسعار الحد الأقصى لبرامج الحج وعدد التأشيرات المخصصة لكل منها سواء الخمس نجوم أو الاقتصادى والبرى.

وتم تخصيص 23 ألف تأشيرة حج للسفر عبر شركات السياحي، تم تقسيمها إلى 4 آلاف تأشيرة للسياحى خمس نجوم بواقع 17% تقريبا من عدد التأشيرات، و13 ألف تأشيرة لبرامج السياحي الاقتصادي (طيران) بنسبة 57% من عدد التأشيرات، و6 آلاف تأشيرة للسياحى البرى بواقع 26% من عدد التأشيرات.

أما عن الأسعار التى نصت عليها الضوابط والتى تمثل الحد الأقصى لأسعار البرامج ويجوز للشركات تنفيذ أسعار تقل عنها فجاءت كالآتي:

سياحي خمس نجوم:

صف أول مباشر على الحرم وحتى 250 متر بسعر 450 ألف جنيه.

صف ثان من 250 متر إلى 1250 متر بسعر 390 ألف جنيه.

سياحى اقتصادي طيران

موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1750 متر بسعر 260 ألف جنيه.

اقتصادي تحسين 5 نجوم حتى 250 متر بسعر 230 ألف جنيه.

اقتصادى تحسين 4 أو 5 نجوم من بعد مسافة 250 متر وحتى 750 متر بسعر 226 ألف جنيه.

سياحي بري

موسم كامل مكة بفنادق وحتى 1750 متر بسعر 225 ألف جنيه.

بري تحسين 5 نجوم حتى 250 متر بسعر 195 ألف جنيه.

بري تحسين 4 أو 5 نجوم من بعد مسافة 250 متر وحتى 750 متر بسعر 191 ألف جنيه.