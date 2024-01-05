شكرا لقرائتكم خبر عن البترول الخام يتصدر أعلى السلع تصديرا فى شهر أكتوبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية أكتوبر الماضى، ارتفاع صادرات بعض السلع المصرية خلال هذا الشهر، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق.

ومن أهم هذه السلع البترول الخام وارتفع بنسبة 61.7%، ثم الملابس الجاهزة وارتفعت بنسبة 14.2٪، يليها صادرات العجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 17.3 %، وأخيراً قضبان وعيدان وزوايا واسلاك من حديد وارتفعت بنسبة 1.2% .

وجاء ارتفاع هذه السلع على الرغم من انخفاض القيمة الاجمالية للصـادرات المصرية بنسبة 19.2٪، حيـث بلغـت 3.23 مليـار دولار خـلال شهر أكتوبر الماضي، مقابل 4.00 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق.

وعزا بيان النشرة الشهرية هذا التراجع إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع مثل منتجات البترول بنسبة 43.6%، ولدائــن بأشكالها الأولية بنسبة 21.4%، وفواكه طازجة بنسبة 0.1%، والغاز الطبيعى والمسال بنسبة 95.8%.

وبلغت قيمة العجز فى الميزان التجـارى 3.15 مليار دولار خلال شهر أكتوبر الماضي، مقابل 3.78 مليـار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبة انخفاض قدره 16.6٪.