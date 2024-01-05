شكرا لقرائتكم خبر عن أهمها التوصيل لـ50 منطقة جديدة.. 7معلومات عن مشروع توصيل الغاز للمنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت مشروعات التوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى معدلات هائلة خلال عام 2023، حيث شهد مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل رفع إجمالى الوحدات السكنية المستفيدة بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية إلى نحو 14.5 مليون وحدة سكنية، وفيما يلى أهم المعلومات وكانت كالتالى.

1- رفع عدد المستفيدين من خدمة الغاز الطبيعى الحضارية لأكثر من 62 مليون مواطن.

2- زيادة الوفر المتحقق فى استهلاك أسطوانات البوتاجاز التى تدعمها الدولة.

3- توصيل الغاز الطبيعى إلى 50 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة خلال عام 2023.

4--نطلاقاً من التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بتنفيذ مستهدفات المبادرات والتكليفات الرئاسية ومن أهمها مبادرة حياة كريمة ، حيث تساهم الوزارة في تنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصرى والنجوع الأكثر احتياجاً ، فإن مشروعات توصيل الغاز الطبيعى لقرى المبادرة تتواصل لتحقيق أهدافها في توفير هذه الخدمة الحضارية لأهالي هذه القرى وذلك بديلا عن أعباء استخدام وتداول أسطوانات البوتاجاز، حيث يجرى تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للقرى والنجوع ومد شبكات الغاز الطبيعى لنحو 841 قرية.

5- وقد ارتفع عدد القرى التي تم تدفيع الغاز الطبيعى إليها إلى 404 قرية تخدم مليون و600 ألف أسرة.

6- وجار تنفيذ أعمال مد شبكات الغاز الطبيعى إلى نحو 537 قرية أخرى.

7- التوصيل للمنشآت التجارية والمصانع، حيث تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 1316 منشآة تجارية، و58 مصنعاً.