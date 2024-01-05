الاقتصاد

الذهب يتجه نحو أول انخفاض أسبوعي خلال شهر

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

يتجه الذهب إلى تسجيل أول انخفاض أسبوعي خلال شهر بعد أن تلقى الدولار دعمًا بفعل انحسار توقعات الخفض الحاد والمبكر لأسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية اليوم 0.1 % إلى 2054.10 دولارًا للأوقية (الأونصة) لكنه انخفض 0.8 % تقريبًا منذ بداية الأسبوع بعد ثلاثة مكاسب أسبوعية متتالية. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 2053.00 دولارًا للأوقية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 23.13 دولارًا للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.3 % إلى 953.61 دولارًا. وصعد البلاديوم 0.7 % إلى 1044.23 دولارًا بعد انخفاض دام ثماني جلسات.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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