شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 77.96 دولار لبرنت و72.69 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وسجل برميل العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت 77.96 دولار، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 72.69 دولار للبرميل، متجهة لتحقيق مكاسب على أساس أسبوعي.

وخصص بنك الاستثمار الأوروبي 400 مليون يورو؛ لدعم استثمار إنتاج الطاقة المتجددة في جميع أنحاء اليونان ودول الاتحاد الأوروبي.

ووفقًا لبيان البنك، سيتم نشر مجموعة جديدة من مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية وأنظمة تخزين البطاريات حتى عام 2027 والتي ستضيف سعة تقارب 2.6 جيجا وات بقدر إجمالي 2.5 مليار يورو، مع طرح المشاريع في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وأفاد البيان بأن المشروعات الجديدة تقع في مختلف المناطق الأقل تقدمًا والمناطق الانتقالية في جميع أنحاء اليونان والاتحاد الأوروبي، وبالتالي، فإن تمويل بنك الاستثمار الأوروبي سيدعم الاستثمار الجديد في مناطق التماسك، حيث يكون دخل الفرد أقل من متوسط نظيره بالاتحاد الأوروبي، مما يؤكد الالتزام بالنمو العادل وتقارب مستويات المعيشة.