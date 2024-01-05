شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدار البيضاء تفتتح بأداء إيجابي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتحت بورصة الدار البيضاء تداولات اليوم الجمعة، على أداء إيجابي، حيث حقق مؤشرها الرئيسي "مازي" زيادة بنسبة 0.13%، ليستقر عند 12.296,61 نقطة.

وسجل مؤشر "MASI.20" ارتفاعًا بنسبة 0.22% منتقلًا إلى 1.005,58 نقاط، كما تعزز MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، بنسبة 0.13% إلى 916,36 نقطة.

كما سجل "MASI Mid and Small Cap"، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، خسارة بنسبة 0.21%، منتقلاً إلى 1.017,76 نقطة.

وكان مؤشر "مازي" قد أنهى تداولات الخميس، مسجلاً ربحًا بنسبة 0.41%.