الاقتصاد

منظمة فاو: تراجع مؤشر أسعار الغذاء نحو 10% في نهاية 2023

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو “أن مؤشرها لأسعار الغذاء انخفض نحو 10 % في نهاية عام 2023k مقارنة بما كان عليه قبل عام، مع تراجعه أيضًا في ديسمبر عن الشهر السابق.

 

 

وأضافت المنظمة أن متوسط المؤشر، الذي يتتبع أسعار السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولاً على مستوى العالم بلغ 118.5 نقطة في ديسمبر الماضي بانخفاض 1.5 % عن نوفمبر وبانخفاض 10.1 % عن ديسمبر 2022.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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