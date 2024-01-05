منظمة فاو: تراجع مؤشر أسعار الغذاء نحو 10% في نهاية 2023

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو “أن مؤشرها لأسعار الغذاء انخفض نحو 10 % في نهاية عام 2023k مقارنة بما كان عليه قبل عام، مع تراجعه أيضًا في ديسمبر عن الشهر السابق.

وأضافت المنظمة أن متوسط المؤشر، الذي يتتبع أسعار السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولاً على مستوى العالم بلغ 118.5 نقطة في ديسمبر الماضي بانخفاض 1.5 % عن نوفمبر وبانخفاض 10.1 % عن ديسمبر 2022.