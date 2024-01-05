ارتفاع إنتاج “أوبك” في ديسمبر قبل التخفيضات الجديدة وخروج أنغولا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أظهر مسح أجرته رويترز، اليوم الجمعة، ارتفاع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” من النفط في ديسمبر/كانون الأول بواقع 70 ألف برميل يوميا عن نوفمبر/تشرين الثاني إلى 27.88 مليون برميل يوميا قبل تخفيضات 2024 وانسحاب أنغولا من المنظمة.

وجاء في المسح أن إنتاج أوبك من النفط ارتفع في ديسمبر/كانون الأول بفضل زيادة الإنتاج في العراق وأنغولا ونيجيريا مما عوض التخفيضات التي أعلنتها السعودية وأعضاء آخرون في تحالف أوبك+ الأوسع لدعم السوق، وفق”العربية”.

وأظهر المسح أن منظمة أوبك ضخت 27.88 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، بزيادة 70 ألف برميل يوميا عن نوفمبر/تشرين الثاني. وعلى أساس سنوي، انخفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا مقارنة بالشهر ذاته من عام 2022.

وتأتي هذه الزيادة قبل تخفيضات أوبك+ الإضافية في عام 2024 وخروج أنغولا من المنظمة، وهو ما قد يؤدي إلى تخفيض الإنتاج في يناير/كانون الثاني وتقلص حصة المنظمة في السوق. وتراجعت حصة أوبك في السوق بالفعل بسبب قيود الإنتاج وخروج بعض الأعضاء.

ووجد المسح أن أكبر الزيادات في ديسمبر/كانون الأول جاءت من العراق وأنغولا بواقع 60 ألف برميل يوميا بعد أن عزز البلدان الصادرات.

وشحنت نيجيريا المزيد من النفط الخام إلى الخارج من دون أن تبدأ حتى الآن في ضخ المنتجات النفطية من مصفاة دانجوت الجديدة.

ويستند مسح رويترز، الذي يهدف إلى تتبع الإمدادات في السوق، إلى بيانات الشحن المقدمة من مصادر خارجية وبيانات رفينيتيف إيكون ومعلومات من شركات تتابع التدفقات مثل بترو-لوجستيكس وكبلر ومعلومات من مصادر في شركات النفط وفي أوبك ومن شركات استشارية.