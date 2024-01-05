شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات وول ستريت.. استقرار بعد بيانات وظائف أقوى من المتوقعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت الأسهم الرئيسية في وول ستريت، اليوم الجمعة، دون تغير يذكر لتمضي في طريقها لوقف سلسلة مكاسب مستمرة منذ تسعة أسابيع، بعد أن أشار تقرير الوظائف إلى متانة سوق العمل وتخفيف توقعات بتخفيضات سريعة في أسعار الفائدة هذا العام.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 3.32 نقطة بما يعادل 0.07 بالمئة إلى 4692.72 نقطة.

مؤشرات وول ستريت

في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 6.84 نقطة أو 0.05 بالمئة إلى 14517.23 نقطة.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 4.92 نقطة أو 0.01 بالمئة إلى 37435.28 نقطة.