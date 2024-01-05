شكرا لقرائتكم خبر عن أول خسارة أسبوعية في نحو 60 يوما.. بداية صعبة للأسهم الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في ثمانية أسابيع، سجلت الأسهم الأوروبية أول خسارة أسبوعية اليوم الجمعة.

ويأتي هذا مع استقبال المستثمرين مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية العالمية المتضاربة.

نتائج الأسهم الأوروبية

وتميزت تلك البيانات ببدايتها المضطربة مع دخول العام الجديد، لا سيما بعد صعود قوي في 2023.

المؤشر ستوكس 600 الأوروبي سجلت تراجعا 0.3 بالمئة، إذ قلص بعض خسائره بعد تراجعه بأكثر من واحد بالمئة خلال اليوم.

تراجع أسبوعي 0.5 %

وبهذه النتائج سُجل تراجعا أسبوعيا 0.5 بالمئة، وكان قطاعا التجزئة والمواد الكيميائية أكبر الخاسرين بين القطاعات خلال اليوم، وتصدر قطاع التجزئة الخسائر الأسبوعية.

كما ارتفعت أسهم البنوك 0.4 بالمئة، في حين ربحت أسهم قطاع الإعلام 0.3 بالمئة، وهو ما ساعد في الحد من الخسائر.