بنك التصدير والاستيراد السعودي شريك إستراتيجي لمؤتمر التعدين الدولي 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يشارك بنك التصدير والاستيراد السعودي في أعمال مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الثالثة لعام 2024 بصفته شريكاً إستراتيجياً، الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير الحالي في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

ويهدف البنك من خلال مشاركته في المؤتمر إلى الإسهام في تمكين ودعم قطاع التعدين، وتحفيز الفرص الاستثمارية، وذلك من خلال ما يقدمه من حلول تمويلية وتأمينية، حيث يسلط المؤتمر الضوء على مستقبل المعادن وفرص تمكينها وتنميتها في المنطقة بمشاركة نخبة من القياديين والخبراء المختصين.

ويعد مؤتمر التعدين الدولي تجمعاً عالمياً لمناقشة مستقبل المعادن ومستقبل التعدين في العالم، وكيفية زيادة مساهمة المنطقة الكبرى، التي تمتد من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا. وسيشارك في جلساته، هذا العام، 220 متحدثاً من بينهم كبار الرؤساء التنفيذيين لأكبر شركات التعدين والشركات ذات العلاقة بقطاع المعادن والتمويل. ومن المتوقع حضور ما يقارب 13 ألف مشارك في المؤتمر.

يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي هو بنك تنموي يتبع لصندوق التنمية الوطني ويعمل على تمكين الاقتصاد السعودي غير النفطي في الأسواق العالمية، من خلال سد الفجوات التمويلية وتقليص المخاطر التي تواجه المصدرين، لتحقيق ما تسعى إليه رؤية المملكة 2030 في زيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030.