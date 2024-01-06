النفط يسجل مكاسب بأول أسبوع من 2024.. والخام الأميركي يقفز 3%

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار النفط في جلسة الجمعة مع شروع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في جولة بالشرق الأوسط تستغرق أسبوعا سعيا لاحتواء التوتر الإقليمي الذي أججه الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

وزاد سعر العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 1.17 دولار أو ما يعادل 1.51% ليبلغ 78.76 دولار للبرميل، فيما سجلت مكاسب بنسبة 2.2% في أول أسبوع من 2024.

ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 1.62 دولار أي ما يوازي 2.24% لتسجل 73.81 دولار للبرميل، بينما وصلت المكاسب الأسبوعية إلى 3%.

وقالت شركة الشحن العملاقة ميرسك إنها ستحول مسار جميع سفنها بعيدا عن البحر الأحمر في المستقبل المنظور، محذرة العملاء من اضطرابات.

وقال جون كيلدوف المسؤول بشركة أجين كابيتال إل.إل.سي إن تقريرا للحكومة الأميركية يظهر نمو التوظيف في ديسمبر/ كانون الأول سيدعم الطلب في العام المقبل.

ووظف أصحاب العمل في الولايات المتحدة عددا أكبر من المتوقع من العمال في ديسمبر/ كانون الأول، في حين دفعت زيادة الأجور بقوة الأسواق المالية إلى التراجع عن توقعاتها ببدء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في خفض أسعار الفائدة في مارس/ آذار.