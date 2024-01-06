شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الذهب: العملات والسبائك تستحوذ على 70 % من حجم الطلب فى الصاغة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أسامة الجلا سكرتير شعبة الذهب في الغرفة التجارية، اتجاها للإقبال على شراء السبائك والجنيهات الذهب لتستحوذ على قرابة 70 % من قوة الطلب في سوق الذهب حاليًا، مشيرا إلى عدم انتظام عملية التسعير في ظل الإجازات والأعياد على أن تنضبط الأمور يوم الاثنين المقبل.

وأضاف الجلا، في تصريحات خاصة، أن حركة الشراء في سوق الصاغة عادت بقوة منذ أكثر من شهر تقريبا والاقبال عاد مجددا للاستثمار في السبائك والعملات الذهب، وأن هناك تراجعا في الطلب على المشغولات حاليًا.

تحرك سعر الذهب في مصر اليوم إلى مستويات 3260 جنيها للجرام لعيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر مقابل مستويات 3240 جنيها للجرام وسط ارتفاع في الطلب على المعدن النفيس في مصر.

أسعار الذهب اليوم السبت

عيار 24 يسجل 3726 جنيها.

عيار 21 يسجل 3260 جنيها.

عيار 18 يسجل 2794 جنيها.

عيار 14 يسجل 2173 جنيها.

الجنيه الذهب 26080 جنيها.

أسعار الذهب تشهد تغيرات مستمرة في الأسواق مع تذبذب واضح في الساعات الماضية حيث تشهد أسعار الذهب في مصر ارتفاع اليوم لتستكمل المكاسب التي حققها أمس وذلك في ظل تفاعل الأسواق مع بدء ضخ السيولة النقدية من استحقاق شهادات الـ 25% بداية من يوم أمس الأمر الذي من شأنه أن يزيد من الطلب على الذهب.