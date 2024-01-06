توطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية أبريل المقبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبدأ توطين جميع وظائف مبيعات المنتجات التأمينية في 15 أبريل 2024 لدعم وتمكين الكفاءات والقدرات الوطنية في القطاع .

وأصدرت هيئة التأمين قرارا بتوطين جميع وظائف مبيعات المنتجات التأمينية اعتبارا من 15 أبريل 2024، وأوضحت أن ذلك يهدف إلى دعم وتعزيز فاعلية قطاع التأمين، وسعيا لدعم وتمكين الكفاءات والقدرات الوطنية في قطاع التأمين.

ويأتي ذلك استنادا للاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للهيئة بتنظيم أعمال التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه بموجب تنظيم هيئة التأمين الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 28 / 01 / 1445 هـ. ونص القرار على عدم منح العاملين غير المتخصصين في المبيعات أي عمولات تتعلق بالمبيعات، وستقوم هيئة التأمين بمتابعة تطبيق قرار التوطين من تاريخ صدور القرار وصولا إلى نسبة التوطين المستهدفة، وذلك من منطلق الأدوار الإشرافية والرقابية على قطاع التأمين.

ومن المتوقع أن يكون لقرار توطين قطاع المبيعات أثر كبير ليس على القطاع فحسب؛ بل وعلى إجمالي نسب التوطين في المملكة، وهذا من شأنه أن يسهم في تطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة والمهتمة بقطاع التأمين وتحسين الأداء العام ورفع جودة الخدمات المقدمة.

توطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية:

التطبيق في 15 أبريل 2024.

الأهداف:

دعم وتعزيز فاعلية قطاع التأمين.

دعم وتمكين الكفاءات والقدرات الوطنية في القطاع.

تطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة بقطاع التأمين.

تضمن القرار: