مستوى قياسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر في كوريا خلال 2023، حسب وزارة الصناعة الكورية، مبينة أن تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد ارتفعت بنسبة 7.5% على أساس سنوي في 2023، لتصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق على خلفية الأداء القوي لقطاعات الرقائق والبطاريات والنقل.

وتلقى الاقتصاد الكوري 32.7 مليار دولار من تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2023، مقارنة بـ 30.4 مليار دولار في 2020، وفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة، التي أوردتها السبت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية.

وسجل حجم الاستثمارات التي وصلت بالفعل إلى كوريا رقما قياسيا جديدا بلغ 7ر18 مليار دولار، بزيادة قدرها 3.4% على أساس سنوي.

وذكرت الوزارة في بيان، أن «الاستثمار لن يساعد كوريا على توسيع صادراتها فحسب، بل سيجد أيضا فرص عمل جيدة، ويضيف حيوية للاقتصاد المحلي».