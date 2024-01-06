شكرا لقرائتكم خبر مستوى قياسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتلقى الاقتصاد الكوري 32.7 مليار دولار من تعهدات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2023، مقارنة بـ 30.4 مليار دولار في 2020، وفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة، التي أوردتها السبت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية.
وسجل حجم الاستثمارات التي وصلت بالفعل إلى كوريا رقما قياسيا جديدا بلغ 7ر18 مليار دولار، بزيادة قدرها 3.4% على أساس سنوي.
وذكرت الوزارة في بيان، أن «الاستثمار لن يساعد كوريا على توسيع صادراتها فحسب، بل سيجد أيضا فرص عمل جيدة، ويضيف حيوية للاقتصاد المحلي».
كانت هذه تفاصيل خبر مستوى قياسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.