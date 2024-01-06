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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجاريا الكترونيا في المدينة المنورة خلال الربع الرابع من 2023، مسجلة بذلك ارتفاعا طفيفا بنسبة 2.6% عن أعدادها خلال الربع الثالث التي بلغت 1792 سجلا، وذلك وفقا لنشرة قطاع الأعمال للربع الرابع الصادرة عن وزارة التجارة، إذ حلت المدينة المنورة رابع المدن في قائمة أبرز 5 مناطق من حيث السجلات القائمة للتجارة الالكترونية، بـ1.8 ألف سجل تقريبا. كما حققت السجلات القائمة للتجارة الالكترونية في المملكة خلال الربع الرابع نموا بنسبة 24% بواقع 37.4 ألف سجل تجاري الكتروني تقريبا، مقارنة بأعدادها خلال الفترة المماثلة من 2022، البالغة آنذاك نحو 30.1 ألف سجل تجاري الكتروني.

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