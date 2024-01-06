شكرا لقرائتكم خبر 1839 سجلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما حققت السجلات القائمة للتجارة الالكترونية في المملكة خلال الربع الرابع نموا بنسبة 24% بواقع 37.4 ألف سجل تجاري الكتروني تقريبا، مقارنة بأعدادها خلال الفترة المماثلة من 2022، البالغة آنذاك نحو 30.1 ألف سجل تجاري الكتروني.
كانت هذه تفاصيل خبر 1839 سجلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.