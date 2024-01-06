شكرا لقرائتكم خبر 3 جهات حكومية تشترك في توطين صناعة فواصل التمدد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، فرصة توطين صناعة «فواصل التمدد» بموقع الهيئة الالكتروني، ضمن مبادراتها لتحفيز توطين الصناعات ونقل معرفتها إلى داخل المملكة، وتعزيز القدرات المحلية وسلاسل الإمداد وتنمية المحتوى المحلي على مستوى الاقتصاد الوطني.

وتعرف فواصل التمدد بأنها أجزاء مهمة في بناء الجسور للتعامل مع التمدد والانكماش، وتتضمن أنواعا مثل التمدد المطاطي والمعدني والمركب، كما تسمح بحرية الحركة وتقليل الاهتزازات.

وتسهم هذه الفرصة في تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي في استراتيجية قطاع الطرق، ضمن الاستراتيجيات المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تم أطلقت منتصف 2021م، كما ستسهم هذه الفرصة في استحداث صناعات وقطاعات جديدة بالمملكة، مع تنمية المحتوى المحلي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتحقيق مستهدف مساهمة قطاع الطرق في الناتج المحلي، وخلق فرص عمل جديدة في القطاع.

وقد أصدر مجلس الوزراء موافقته بداية ديسمبر 2023م على رفع مستهدف المحتوى المحلي في استراتيجية قطاع الطرق، من 60 إلى 70%، حيث ستسهم هذه الخطوة في التشجيع على زيادة الاستثمار في قطاع الطرق عبر تمكين القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الكفاءات الوطنية عبر توطين وظائف قطاع الطرق، إضافة لدعم الصناعات الوطنية، بزيادة نسبة توطين المواد والمعدات المستخدمة في قطاع الطرق.

توطين صناعة فواصل التمدد:

هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

الهيئة العامة للطرق

وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

الأهداف:

تحفيز توطين الصناعات ونقل المعرفة.

تعزيز القدرات المحلية وسلاسل الإمداد.

استحداث صناعات وقطاعات جديدة.

خلق فرص عمل جديدة في القطاع.

تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي في استراتيجية قطاع الطرق.

تنمية المحتوى المحلي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

تحقيق مستهدف مساهمة قطاع الطرق في الناتج المحلي.

فواصل التمدد: