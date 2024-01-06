أعمال تنفيذ

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وأفادت أمانة منطقة جازان أن المشروع يتضمن تشغيل 9 مسارات، واستخدام 47 حافلة مخصصة لتقديم خدمات النقل العام في العاصمة والمدن الأخرى، إضافة إلى توفير 84 نقطة توقف، وستعمل الخدمة على مدار 18 ساعة يوميا لخدمة السكان المحليين والزوار القادمين إلى المنطقة.
وثمنت أمانة المنطقة الجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للنقل وجميع الجهات ذات الصلة في تحقيق التكامل في تنفيذ مثل هذه المشروعات التنموية والحيوية المهمة.
ويعد المشروع جزءا من سلسلة مشروعات النقل العام بالحافلات التي تم إطلاقها في عدة مدن ومناطق في المملكة؛ بهدف تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تحسين «جودة الحياة»، ودعم البنية الاقتصادية للمنطقة عن طريق فتح قنوات استثمارية جديدة.
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