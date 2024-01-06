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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الفرق الرقابية لوزارة التجارة ضبطت بالمنطقة الشرقية نحو 123 ألف علبة معدنية خاصة بتثبيت الأفياش الجدارية، مخالفة للمواصفات القياسية السعودية، في مستودع مخالف بالمنطقة الشرقية. وحجزت الفرق الرقابية للوزارة الكميات المضبوطة، واستدعاء صاحب المستودع لاستكمال الإجراءات النظامية، وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري. وينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن 3 أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معا، وإبعاد العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين في صحيفتين، وإيقاف النشاط التجاري، وذلك بعد صدور حكم قضائي نافذ من المحاكم المتخصصة.

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