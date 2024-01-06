شكرا لقرائتكم خبر 24 لقاء مفتوحا مع مكلفي «الزكاة» خلال الربع الرابع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 24 لقاء مفتوحا مع مكلفيها وعملائها من المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين خلال الربع الرابع من 2023م، ناقشت خلالها الآراء والمقترحات المقدمة من المشاركين في هذه اللقاءات.

واستهدفت الهيئة في تلك اللقاءات المكلفين والعملاء بمختلف فئاتهم، حيث ناقشت أكثر من 150 موضوعا يهم المكلفين والعملاء في قطاعات الزكاة والضريبة والجمارك.

وشملت اللقاءات المستوردين والمصدرين، وقطاع النقل السريع، ووسطاء الشحن، والمطورين العقاريين، ومشغلي الأسواق الحرة ومناطق الإيداع في المنافذ الجمركية، والشركات المشغلة لعدد من الموانئ، إضافة إلى عقد لقاءات مفتوحة مع الجمعيات الخيرية، وشركات قطاعات المالية والتأمين والعقار والشركات المدرجة، حيث جرى استعراض التحديات التي تواجه مجالات أعمالهم المرتبطة بالهيئة، وحصر آرائهم ومقترحاتهم، وتذليل المعوقات التي قد تواجههم.

وأوضحت الهيئة أن هذه اللقاءات تسهم في تعزيز التواصل بين أصحاب المصلحة بمختلف فئاتهم، وتحقيق الأثر الإيجابي، من خلال التعرف على كل ما من شأنه تيسير الإجراءات ورفع كفاءتها، وأشارت إلى أن أهميتها تكمن في تحسين الإجراءات وتوفير بيئة أعمال محفزة، مؤكدة أنها ستواصل عقد هذه اللقاءات المفتوحة مع جميع مكلفيها وعملائها، تعزيزا للتواصل والتعاون مع شركاء الهيئة في جميع مجالاتها الزكوية والضريبية والجمركية، الأمر الذي يسهم في تحقيق الاستفادة المثلى من الخدمات المقدمة من الهيئة، إلى جانب دور ذلك في تعزيز مستوى الامتثال ورفع الوعي.