249 ألف عملية فحص لأنشطة النقل في ديسمبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت الهيئة العامة للنقل أكثر من 249 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري والسككي خلال ديسمبر 2023.

وأوضحت الإدارة العامة للرقابة في الهيئة العامة للنقل أنه بالتعاون مع الجهات المعنية، نفذت حملات رقابية ميدانية خلال ديسمبر الماضي، نتج عنها 239,196 عملية فحص في أنشطة النقل البري؛ منها 236,130 عملية فحص لمركبات النقل، و973 عملية فحص للمركبات الأجنبية.

وأفادت بأن عدد الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة بلغت 2,093 زيارة.

وأشارت إلى أن الفرق الرقابية نفذت 9,840 عملية فحص لأنشطة النقل البحري، إضافة إلى 4 زيارات في النقل السككي لمترو جامعة الأميرة نورة.

وأشارت إلى رصدها خلال حملاتها على أنشطة النقل البري 36,896 مخالفة محررة، فيما سجلت عمليات الرصد الآلي 6,847 مخالفة، بينما سجلت الفرق الرقابية 81 مخالفة في أنشطة النقل البحري و3 ملاحظات في أنشطة النقل السككي.

وأكدت الهيئة أن نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال ديسمبر الماضي بلغت 92%، بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري 99%، مضيفة أن المخالفات المرصودة في أنشطة النقل تنوعت ما بين تشغيل المركبات دون بطاقة تشغيل أو ببطاقة تشغيل ملغية، وعدم وجود وثيقة لنقل البضاعة، وعدم مطابقة حواجز الحماية للشاحنة للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة، إضافة إلى عدم توفر الحد الأدنى من متطلبات السلامة المعتمدة، وكذلك تشغيل سائق أو سائق موسمي دون الحصول على بطاقة سائق.

المناطق الأعلى في مخالفات النقل: