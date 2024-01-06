شكرا لقرائتكم خبر عن "ألاسكا إيرلاينز" توقف تحليق إحدى طرازات بوينج.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة ألاسكا إيرلاينز إيقاف تحليق العشرات من طائرات بوينج 737 ماكس 9.

وأوضحت أن السبب يرجع ورائ ذلك هو إجراء فحوصات سلامة عليها، بعد انفجار في مقصورة أجبر طائرة جديدة محملة بالركاب على الهبوط اضطراريا.

مشكلات طائرات بوينج

وبعد إقلاعها من بورتلاند بولاية أوريجون الأمريكية، انتُزع جزء من الجانب الأيسر للطائرة وهي في طريقها إلى أونتاريو في كاليفورنيا أمس الجمعة، مما أجبر قائدي الطائرة على العودة والهبوط بسلام.

الطائرة كان على متنها 171 راكبا وطاقم من ستة أفراد، وتعد هذه أحدث واقعة تتعلق بالطراز الأكثر مبيعا لشركة بوينج والذي توقف تحليقه لمدة عامين تقريبا بعد حادثي تحطم في عامي 2018 و2019.

ولم يتضح حتى الآن سبب هذا القصور الواضح في هيكل الطائرة، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

إيقاف تحليق الطائرة 737 ماكس

الرئيس التنفيذي لشركة ألاسكا إيرلاينز، بن مينيكوتشي، أوضح أن أسطول الشركة المكون من 65 طائرة من طراز بوينج 737 ماكس 9 لن يعود إلى العمل إلا بعد إجراء عمليات صيانة وفحوصات.

وقالت بوينج إنها تعمل على جمع المزيد من المعلومات، وأنها على اتصال مع شركة الطيران.

وتظهر صور التقطها الركاب اختفاء جزء من جسم الطائرة، يستخدم أحيانا كباب للخروج في منتصف المقصورة، تاركا فجوة على شكل باب.

وقبل ذلك أوقف تحليق الطائرة 737 ماكس لمدة 20 شهرا في شتى أنحاء العالم، بعد حادثين مميتين في عامي 2018 و2019 أسفرا عن مقتل 346 شخصا في إثيوبيا وإندونيسيا.