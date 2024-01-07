شكرا لقرائتكم خبر عن شركات إنتاج السبائك الذهب تعيد تسعير المصنعيات لعام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه الشركات المنتجة لسبائك الذهب في مصر لإعادة تسعير مصنعيات بيع السبائك الذهب لسنة 2024، حيث تقوم الشركات بمراجعة زيادة تكاليف إنتاج السبائك حاليًا على أن يجرى إعلان أسعار مصنعيات السبائك للعام الحالي خلال الأيام المقبلة، وفق ما صرح به مصدر في شعبة صناعة المعادن الثمينة.

وتختلف مصنعيات سبائك الذهب بحسب وزن السبيكة، حيث تزداد مصنعيات السبائك الذهب في مصر كلما تراجع وزن السبيكة، فمصنعية سبيكة وزن واحد جرام قد تصل إلى 85 جنيها للمستهلكين في حين مصنعية سبيكة ذهب وزن كيلو قد تكون 27 جنيها فقط.

مصنعيات سبائك الذهب

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 1 جرام بلغت 75 إلى 85 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 2.5 جرام بلغت 66 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 5 جرام أصبحت 60 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 10 جرام بلغت 60 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 20 جرام بلغت 56 جنيهًا.

مصنعية ودمغة سبيكة الأونصة التي تزن 31.10 جرام بلغت 56 جنيهًا.