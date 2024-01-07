شكرا لقرائتكم خبر عن 50 % من قدرة الشبكة الكهربائية ستكون من الطاقات المتجددة بحلول 2040 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت هيئة الطاقة الجديدة و المتجددة خطة للتوسع فى الاعتماد على الطاقة الجديدة و المتجددة و زيادة نسبة مشاركتها في إجمالى قدرة الشبكة القومية للكهرباء في مصر، حيث تستهدف الوصول إلى نسبة الطاقات المتجددة الى 50% بحلول عام 2040 من إجمالي قدرة الشبكة القومية للكهرباء بواقع 142 الف ميجا وات.

و كشف مصدر مسئول بهيئة الطاقة الجديدة و المتجددة أن مصر تمتلك أكبر مصادر للطاقة المتجددة بالمنطقة بالكامل و بأفريقيا، لافتا إلى أنه جارى تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتصبح 42% بحلول عام 2030.

وتابع المصدر أنه جارى التعاقد على إنشاء محطات طاقة متجددة بتكلفة 2.4 سنت دولار لكل كيلو وات ساعة ، وهو السعر الاقل على مستوى العالم ، لافتا إلى أن الدولة اشترطت أن يتم توفير 25% من العملة المحلية و 75% من العملة الأجنبية.