شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للكهرباء توجه بتكثيف حملات استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبوقة الدفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك تعليمات مشددة من المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لشركات التوزيع الـ9 على مستوى الجمهورية بتكثيف حملات استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبوقة الدفع فى إطار خطة الدولة للانتهاء من تحويل كافة العدادات الحالية لمسبوقة الدفع.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365" ، إلى أن هذه الحملات الهدف سرعة تنفيذ خطة الدولة و تقليل نسبة تدخل العنصر البشري فى منظومة المحاسبة بالإضافة إلى رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية.

وقال المصدر أن شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية انتهت من تركيب حوالى 21 مليون عداد مسبوق الدفع حتى الآن ، موكدا أن العدادات مسبوقة الدفع متوفرة بشركات التوزيع لتلبية احتياجات المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية .

وتابع المصدر أن خطة الوزارة تعتمد على الاحلال و التجديد علاوة على تغير العداد لأى مشترك يرغب فى تعديل البيانات الخاصة بالعداد سواء نقل ملكية أو زيادة قدرة العداد أو تحويله من منزلى لتجارى ، موضحا أن أى مواطن يتقاعص عن سداد فاتورتين استهلاك متتاليتين يتم رفع العداد واستبداله باخر مسبوق الدفع.