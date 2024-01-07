شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مساهمي «أماك» بقيمة 54.4 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) الخميس الماضي، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2023، بقيمة تقدر بنحو 57.485 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن عدد الأسهم المستحقة 88.438.905 مليون سهم، بينما تبلغ حصة السهم من التوزيع، 0.65 ريال، في حين تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 6.5%.

وأضافت أن أحقية توزيعات الأرباح النقدية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) المالكين للأسهم ستكون بنهاية تداول يوم الأربعاء المقبل، (تاريخ الاستحقاق).

وأوضحت أنها ستعلن تاريخ صرف الأرباح لاحقا.