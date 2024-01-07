شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم الحمراء في مصر اليوم الأحد 7 يناير 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير وحدة البحوث بالغرفة التجارية عن تطورات أسعار اللحوم الحمراء في مصر اليوم الأحد 7 يناير 2024 والتي سجلت مستويات تتراوح ما بين 250 و 330 جنيها فى المنافذ الحكومية المختلفة، فى حين يتراوح سعر كيلو اللحوم البلدى لدى الجزارين ما بين 350 و 400 جنيه وفق المحافظة ومناطق البيع أو قطعية اللحوم.

وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم البرازيلى البقرى مستويات تتراوح بين 210 و250 جنيها، واللحوم الهندى بسعر يتراوح بين 190 جنيها للمفروم، و230 جنيها للكندوز، فى حين سجل سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر 230 جنيهات.

وأشارت شعبة القصابين إلي أن سعر كيلو اللحوم الجملى 280 و 320 جنيها، والبرجر 250 جنيها، والكبدة الكندوز 290 جنيها فى المنافذ، والضانى البرقى 380 جنيها.