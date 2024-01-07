شكرا لقرائتكم خبر عن «إنماء الروابي»: 180 مليون ريال لشراء مبانٍ في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت شركة إنماء الروابي، عقد إيجار أرض حطين بمدينة الرياض، المبرم مع شركة المدارس المتقدمة، بتاريخ 1 أكتوبر 2018، بالتراضي، وذلك من خلال شراء المباني المقامة على الأرض بقيمة 180 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تمويل الصفقة سيكون من خلال قرض بقيمة 170 مليون ريال، ورهن أرض حطين مقابل القرض، فيما يسدد المبلغ المتبقى من الموارد الذاتية للشركة.

وأوضحت أن أسباب الصفقة تتمثل في الاستغلال الأمثل للعقار محل الصفقة من خلال رفع كفاءة أداء المحفظة العقارية للشركة.

وأضافت أن الأثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها الانتفاع من العقار بشكل أكبر مما ينعكس إيجاباً بزيادة بند الموجودات غير المتداولة في قائمة المركز المالي للسنة المنتهية في 2024/12/31م وإمكانية زيادة الإيرادات الإيجارية للأصل محل الصفقة.