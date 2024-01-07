شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت الشرقية»: ترسية مشروع إنشاء خط إنتاج جديد على شركة صينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية عن موافقة مجلس الإدارة، الخميس الماضي على ترسية مشروع إنشاء خط إنتاج جديد بطاقة 10 آلاف طن يوميا على شركة سينوما سي دي آي وهي شركة صينية رائدة في صناعة الأسمنت، وذلك بقيمة 270,528 مليون دولار.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن المشروع يشمل: تصميم وتوريد وتسليم وبناء وتركيب خط إنتاج أسمنت بطاقة 10,000 طن في اليوم على أساس عقد تسليم المفتاح الكامل للهندسة والتوريد والبناء والتركيب والاختبار والتشغيل وتدريب موظفي التشغيل والصيانة لحين بدء التشغيل التجاري للخط في مصنع الشركة الحالي بمنطقة الخرسانية.

وأضافت أن ذلك يأتي وفقاً لأحدث ما توصلت له التكنولوجيا في مجال صناعة الأسمنت.

وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول في 20 مارس الماضي، إنشاء خط إنتاج جديد بغرض إحلاله محل بعض الخطوط ذات الكفاءة المنخفضة في مصنع الشركة الحالي بمنطقة الخرسانية، وذلك لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية للمصنع الحالي.