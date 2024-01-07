شكرا لقرائتكم خبر عن «نادك» تتلقى إشعارا من أرامكو بتعديل أسعار منتجات الوقود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) إشعاراً من أرامكو بتعديل أسعار منتجات الوقود المستخدم في عملياتها التشغيلية والتوزيعية، ابتداءً من الأول من يناير ٢٠٢٤.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن التعديل سيؤدي إلى زيادة في تكاليف الإنتاج والتوزيع.

وأضافت أن الشركة تعمل على تقليل التأثير، وذلك عبر تنفيذ تدابير الكفاءة التشغيلية واستكشاف مصادر الطاقة البديلة للتخفيف من زيادة التكاليف، إضافة إلى الاستثمار في الابتكار، عبرمتابعة البحث والتطوير في تقنيات الزراعة المستدامة لتعزيز الإنتاجية والحد من الاعتماد على الوقود التقليدي.

وأفادت بأنها تعمل على نهج تعاوني، عبر التعاون الوثيق مع الشركاء والموردين لتحديد حلول متبادلة لمواجهة التحديات الناجمة عن زيادة أسعار الوقود.

وتدرس الشركة حاليًا الأثر المالي لتغييرات الأسعار على تكلفة إنتاج الشركة، وسيظهر الأثر المالي في نتائج الربع الأول من السنة المالية ٢٠٢٤.