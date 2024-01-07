شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب في السعودية اليوم.. عيار 21 يسجل 215.3 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في السعودية اليوم، الأحد، عند آخر مستوياتها في إغلاق أمس السبت، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 215.30 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية 246.05 ريال، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 225.55 ريال.

سعر جرام الذهب في السعودية

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد في السعودية 184.54 ريال، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 143.53 ريال.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في السعودية عند 123.02 ريال، عند آخر إغلاق أمس السبت.

وبلغ سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية 7652 ريالا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 1722 ريالا، في حين سجل سعر كيلو الذهب 246.049 ألف ريال.