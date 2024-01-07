شكرا لقرائتكم خبر عن «لدن»: ترسية مشروع على «بلت الصناعية» بـ 185.4 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة لدن للاستثمار عن ترسية مشروع على شركة بلت الصناعية "شركة تابعة " من قبل مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية -الهيئة الملكية للجبيل وينبع - لتطوير المقر الرئيس لمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، بقيمة 185.388 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تفاصيل المشروع تتضمن: المشتريات والبناء وجميع الأعمال اللازمة لبناء المقر الرئيسي للهيئة الملكية (HQ) بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية الذي يتكون من حوالي 28.697 متر مربع وهي مساحة المبنى لتستوعب حوالي 1500 موظف.

وأضافت أن المشروع يتضمن: المسطحات الخضراء وتطوير الموقع لمساحة تقريبية تبلغ 7.4 هكتار وفقًا لرسومات ووثائق المنافسة لإنتاج منشأة وظيفية وتشغيلية كاملة.