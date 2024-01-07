شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-1-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الريال السعودى اليوم الأحد 7-1-2024، بالبنوك العاملة فى مصر أمام الجنيه المصرى، مسجلًا فى بنكى الأهلى المصرى ومصر سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الريال السعودى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى8.22 جنيه للشراء.

8.24 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك مصر8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية8.21 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib8.18 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى8.23 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك البركة8.18 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس8.19 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.