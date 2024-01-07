شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تستثمر 300 مليون جنيه إسترليني بالطاقة النووية النظيفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت حكومة المملكة المتحدة اليوم، استثمار 300 مليون جنيه إسترليني لإنتاج وقود نووي متقدم منخفض التخصيب، ما يجعلها أول دولة أوروبية تطور هذه التكنولوجيا الرئيسة.

وأوضحت الحكومة البريطانية في بيانٍ لها، أن هذا الاستثمار يعد جزءًا إستراتيجيًا من هدف المملكة المتحدة لتوليد ما يصل إلى 24 جيجاوات من الطاقة النووية النظيفة بحلول عام 2050، الأمر الذي يلبي ربع احتياجاتها من الكهرباء، ما يعزز من استقلالها في مجال الطاقة.