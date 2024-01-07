البنك العُماني صحار الدولي يبدأ عملياته في المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلن صحار الدولي، البنك الأسرع نموًا في سلطنة عمان، عن استئناف عملياته في عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض، وذلك عقب حصول البنك على موافقة البنك المركزي السعودي، وتعد هذه الخطوة الاستراتيجية أكثر من كونها توسع يشهده نطاق أعمال صحار الدولي على المستوى الجغرافي، الأمر الذي يترجم مضي البنك قدمًا في مسيرة النمو التي ينتهجها. ومن خلال التزامه بالابتكار من خلال توفير أحدث الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة الزبائن، يتطلع صحار الدولي إلى تحقيق المزيد من النجاح بتمكين الشركات والمساهمة في دعم المشاريع الحكومية واسعة النطاق.

بدوره يقدم مكتب صحار الدولي الجديد بالرياض مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية التي صممت بدقة لتلبي الاحتياجات المالية الدائمة التغير للشركات في المملكة العربية السعودية. ومن خلال التنوع الذي تتميز به منتجات وخدمات صحار الدولي وفهمه العميق بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي والروابط التجارية المترسخة بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، فإن الخدمات المالية والاستشارية المتكاملة التي يوفرها البنك ستُسهم في تمكين الشركات من المضي قدمًا بسلاسة وسط التطورات المطردة التي يشهدها القطاع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية. بدوره يفخر صحار الدولي بسجل حافل بالإنجازات والتقدير الذي حققه من خلال تمكين الشركات من النمو والتوسع، فضلاً عن الخبرات والكفاءات التي يمتلكها والتي كان لها الدور الكبير في دعم العديد من المشاريع الحكومية الكبرى.

وقد علق الفاضل أحمد المسلمي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، قائلاً: “يعد توسع صحار الدولي في المملكة العربية السعودية علامة فارقة في مسيرة صحار الدولي، وهو ترجمة حقيقية لالتزامنا بالنمو والتميز، فضلاً عن التفاني الذي نلتزم به البنك لتمكين الابتكار في الخدمات المالية التي نقدمها، حيث سيسهم دخولنا إلى أسواق المملكة العربية السعودية في تقديم المزيد من الابتكارات الرقمية والخدمات المصرفية المتطورة التي يقدمها البنك لمجموعة واسعة من الزبائن من فئة الشركات. كما يعكس هذا التوسع المسار الصحيح الذي يمضي على نهجه صحار الدولي على مدى السنوات الخمس الأخيرة وهو ما يؤكد عزم صحار الدولي على أن يكون شريكا ماليا رائدا في التحول الاقتصادي في المنطقة.”

بدوره فقد شرع صحار الدولي في مسيرة نمو تميزت بالمبادرات الاستراتيجية والتطورات المبتكرة والالتزام الراسخ بالتميز، حيث ترتكز استراتيجية النمو التي ينتهجها البنك حول الزبائن ليشهد صحار الدولي توسعًا كبيرًا في في نطاق خدماته ومنتجاته المالية وتواجده الجغرافي. وانسجامًا مع الأهداف الطموحة للسلطنة، يحرص صحار الدولي على الاسهام في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040. وباعتباره مساهمًا حقيقيًا في المشهد المالي في سلطنة عمان، يلتزم صحار الدولي بدعم الجهود الحثيثة الرامية في مجال التنويع الاقتصادي في السلطنة، وتعزيز ريادة الأعمال والشمول المالي.

من جانبه، علق خالد القثامي، الرئيس التنفيذي لمكتب صحار الدولي في المملكة العربية السعودية، قائلاً: “يمثل بدء عمليات صحار الدولي في الرياض بالمملكة العربية السعودية فصلاً جديدًا في مسيرة التميز الذي تشهدها عمليات صحار الدولي، حيث سيسهم تواجدنا في المملكة العربية السعودية في تحقيق أهداف الاقتصادات المتنامية في سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، فضلاً عن الاسهام في رؤية المملكة الطموحة 2030 من خلال توفير الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجات وتطلعات القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين. بدوره سيسهم صحار الدولي في تمكين الشركات في المملكة العربية السعودية التي تتطلع إلى استكشاف الفرص في سلطنة عمان، كما سيسهم تواجد البنك أيضًا في تمكين الشركات العمانية من استكشاف السوق السعودي المتنامي. عليه فإننا على استعداد لتقديم مجموعة متكاملة من الحلول المالية التي تتوافق مع الاحتياجات الفريدة للسوق السعودي، حيث تنسجم استراتيجيتنا التشغيلية مع الرؤى الاقتصادية للمنطقة، وتهدف إلى تسهيل المعاملات المالية والخدمات الاستشارية التي تمكن الشركات وتدعم المشاريع الكبرى، حيث يمثل هذا التوسع علامة فارقة نحو تعزيز علاقات تجارية أقوى داخل دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.”

ومن خلال التزامه بتوفير أفضل الحلول المالية وحرصه على توسيع شبكته على المستوى الدولي، يسعى صحار الدولي بأن يكون الشريك المالي الأمثل للمشاريع التحولية والمتسقة مع رؤية السعودية 2030، حيث سيقدم البنك العديد من الحلول المصرفية المتنوعة، مثل رأس المال العامل، والتجارة الخارجية، وإدارة النقد ، وإدارة المخاطر، بهدف تلبية احتياجات مختلف الشركات، وتوفير مجموعة من الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة.

وتنسجم ريادة صحار الدولي في الحلول الرقمية مع التحول الرقمي الذي تشهده المملكة العربية السعودية والذي يهدف إلى تأسيس اقتصاد قائم على التحول رقمي. ومع دخول صحار البنك لمشهد الأعمال الديناميكي في المملكة، يتطلع البنك نحو القيام بدوره في دعم جهود التنويع الاقتصادي، وتلبية تطلعات زبائنه في السعودية بخبرته الواسعة في مختلف المجالات كالسفر، والسياحة، واللوجستيات، والمبادرات الترفيهيه والثقافية وغيرها.