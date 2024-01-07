«اتصالات مصر» تقرر رفع أسعار باقات الإنترنت المنزلي

الشارقة - اميمة ياسر -

قررت شركة اتصالات مصر من &e رفع أسعار باقات الإنترنت المنزلي بنسبة تراوحت بين 30 و33%، وفقا لموقع "مصراوي".

وقالت الشركة، بحسب موقعها الرسمي، إن باقة الإنترنت المنزلي سعة 140 جيجابايت زادت من 120 جنيها إلى 160 جنيها (بدون الضريبة) بزيادة قدرها 40 جنيها بنسبة 33%، فيما زادت الباقة سعة 200 جيجابايت من 170 جنيها إلى 225 جنيها بزيادة قدرها 55 جنيها بنسبة زيادة وصلت إلى 32.3%.

كما ارتفع سعر الإشتراك في الباقة سعة 300 جيجابايت إلى 330 جنيها مقابل 250 جنيها بزيادة قدرها 80 جنيها وبنسبة زيادة بلغت 32%، فيما ارتفع سعر الباقة سعة 600 جيجابايت من 500 جنيه إلى 650 جنيها بزيادة قدرها 150 جنيها بنسبة ارتفاع قدرها 30%.

وأشارت الشركة إلى أن جميع الأسعار المذكورة بعد الزيادة هي أسعار الاشتراكات فقط دون إضافة ضريبة القيمة المضافة.

والجمعة الماضي، بدأت الشركة المصرية للاتصالات "وي" في تطبيق زيادة جديدة في أسعار باقات الإنترنت الأرضي بنسب وصلت لأكثر من 30%، مع تصفح المواقع الإلكترونية التعليمية والخدمية الحكومية مجانا.