بحث سبل التعاون في الاتحاد العربي للمراجعين الداخليين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد الاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين في الرياض، اجتماع الجمعية العمومية الثالث للاتحاد، برئاسة رئيس الديوان العام للمحاسبة، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين رئيس الاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين الدكتور حسام العنقري، بحضور أعضاء الجمعية العمومية، رؤساء مجالس إدارات جمعيات المراجعين الداخليين.

واستعرض الأمين العام للاتحاد عبدالله الشبيلي، أجندة جدول أعمال الجمعية العمومية، التي تضمنت عرض خطة الاتحاد لـ2024، وزيارة الدول الأعضاء لتوطيد العلاقة وبحث سبل التعاون.

فيما يعزز من مكانة المراجعة الداخلية والمنتسبين إليها في الوطن العربي، والابتكار والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، لتحسين وتسهيل عمليات المراجعة الداخلية.

من جانبه، أثنى العنقري على الجهود المبذولة من الجمعيات والهيئات الأعضاء في الاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين، التي لها كامل الأثر على رسم خارطة طريق التقدم، وتحقيق الأهداف المرجوة من الاتحاد على مستوى الوطن العربي».

مؤكدا أن العمل مستمر في سبيل جعل الاتحاد ركيزة أساسية في منظومة التطوّر للمنطقة العربية، ويسهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية.

وسيكون المؤتمر الأول للاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين الذي سيقام في القاهرة نواة للرؤية المستقبلية للاتحاد وأهدافه، مشيدا بالتعاون الملحوظ بين الجمعيات الأعضاء لأخذ المهنة إلى آفاق رحبة، متوجةً بالإبداع والابتكار وصنع الحدث والتأثير.

وأشاد رؤساء الجمعيات الأعضاء في الاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين بالمؤتمرات التي أقيمت خلال الفترة الماضية، في كل من: الأردن، قطر، عمان، الإمارات، منوّهين بأنها كانت ذات قيمة عالية أسهمت في بث الروح لدى المهنيين في الجمعيات الأعضاء، لتحقيق المزيد في سبيل مصلحة المهنة وتطوّرها في الوطن العربي.

يذكر، أن الاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين، يهدف إلى توطيد أواصر الصلة بين الدول الأعضاء المنتسبين إليه، وتعزيز أوجه التعاون بينها في إطار المهنة، إلى جانب توحيد الجهود لإثراء المحتوى العربي.

إضافة إلى تطوير ممارسات مهنة المراجعة الداخلية، خلال رفع مستوى الوعي بمعاييرها وتقنياتها وأساليب تطبيقها.

جدول أعمال الجمعية