شكرا لقرائتكم خبر الحبس رئيسا للجنة المؤتمرات في الاتحاد العربي لجمعيات المراجعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عين الاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين برئاسة رئيس الاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين الدكتور حسام العنقري، نائب الرئيس التنفيذي للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين عبدالعزيز الحبس، رئيسا للجنة المؤتمرات في الاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين، وذلك خلال اعتماد تشكيل اللجان الدائمة للاتحاد في اجتماع الجمعية العمومية الثالث، الذي عقد في الرياض بحضور أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد ورؤساء مجالس إدارات الجمعيات والمعاهد الأعضاء.

ويأتي اختيار الحبس نظير كفاءته الاستراتيجية العالية وقدرته على تطوير الأعمال والابتكار وإدارة السمعة المؤسسية المدعمة بخبرة واسعة تمتزج برؤية أكثر عمقا في التخطيط والتنفيذ للمبادرات والمؤتمرات على الصعيدين المحلي والدولي، إضافة إلى مشاركته في عدد من اللجان على مستوى المشاركات الدولية للمملكة العربية السعودية؛ وذلك لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الاتحاد ووضع مهنة المراجعة الداخلية في الوطن العربي في مكانة مرموقة عالميا وفق المعايير الدولية.

يشار إلى أن الاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين، برئاسة المملكة العربية السعودية ويقع مقره الدائم بها، يعد أول اتحاد عربي يعنى بمهنة المراجعة الداخلية والمنتسبين إليها على مستوى الوطن العربي، ويهدف إلى تطوير المهنة، وتعزيز الشفافية ورفع جودة الأداء في منشآت القطاعات العامة والخاصة، وتطوير الكفاءات المهنية المتخصصة في مجال المراجعة الداخلية في الوطن العربي، والعمل على أن يكون الاتحاد العربي لجمعيات المراجعين الداخليين ممثلا للجمعيات والمعاهد الأعضاء أمام المنظمات الدولية، وتوحيد الجهود العربية لرفع مستوى الوعي والثقافة بالمهنة من خلال تطوير الممارسات ومعاييرها وسبل تطبيقها.