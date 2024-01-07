8 آلاف مخالفة لمنشآت أغذية وأدوية في 2023

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وأوضحت الهيئة أنها أغلقت 259 منشأة مخالفة، وفسحت عبر منافذ المملكة خلال العام الماضي نحو 320 ألف إرسالية، تم رفض نحو 4 آلاف منها، مفيدة بأن متوسط الوقت للتعامل مع كل إرسالية وإنجازها كان خلال 51 دقيقة.
وتنفذ «الغذاء والدواء» حملات رقابية وتفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من التزام تلك المنشآت بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، وتتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالف منها، حرصا على صحة المستهلك وسلامته.
وتدعو إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحد (19999)، أو من خلال تطبيق «طمني».
جولات هيئة الغذاء والدواء في2023
- 58 ألف جولة رقابية.
- 8 آلاف مخالفة.
- 259 منشأة مخالفة أغلقت.
- 320 ألف إرسالية تم فسحها.
- 4000 إرسالية رفضت.
- 51 دقيقة متوسط الوقت للتعامل مع الإرسالية.
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