عبارات جازان فرسان تنقل 488 ألف راكب خلال 2023

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسهم مشروع عبارات جازان - فرسان بمنطقة جازان في نقل نحو 488 ألف راكب خلال 2023م.

وأبانت الهيئة العامة للنقل خلال مؤشراتها الربعية لخدمات النقل أن عبارات جازان فرسان نقلت نحو 92 ألف مركبة عبر 1767 رحلة تمت خلال العام، بواسطة عبارات نقل الركاب، فيما تم نقل 47 ألف شاحنة لنقل البضائع محملة بأطنان من البضائع، عبر 4311 رحلة لعبارات نقل البضائع.

وتعزز خدمات النقل البحري لمشروع عبارات السفن بمدينة جازان وفرسان في ربط جزيرة فرسان بباقي مدن ومناطق المملكة، وإمداد سكان فرسان بجميع الاحتياجات الضرورية وآلاف الأطنان يوميا من المواد الغذائية والبضائع بمختلف أنواعها، مما سيسهم في النهضة التنموية والعمرانية ودعم مشاريع البنية التحتية لجزيرة فرسان.

وتسع العبارة الواحدة 650 راكبا، و60 سيارة، وتستمر في تقديم خدماتها للجميع بشكل مجاني، وبواقع رحلتين يوميا للركاب و6 رحلات لنقل البضائع، وذلك امتدادا لدعم واهتمام القيادة بأهالي وزائري المنطقة.

نشاط عبارات جازان - فرسان 2023