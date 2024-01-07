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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة مكة المكرمة أطلقت فعاليات «برّ وسمر» الترفيهية بوادي نعمان على طريق الهدا. وتهدف الفعالية التي افتتحها رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة عبدالله صالح كامل، وتستمر لمدة 3 أشهر، إلى تقديم تجربة مجتمعية لجميع أفراد العائلة، كما تسعى إلى تلبية احتياجات واهتمامات الحضور من خلال توفير الخيام الشتوية، والمطاعم والمقاهي المختلفة، وكذلك توفير فرصة لاكتشاف نشاطات جديدة، مثل: الثقافات والفنون، والمعرفة، والألعاب الرياضية المتنوعة.

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