1574 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية لمتابعة معايير الجودة

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وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح، أن الزيارات الميدانية المنفذة خلال الشهر الماضي شملت 641 زيارة على المصانع في منطقة الرياض، و447 في المنطقة الشرقية، و265 زيارة في منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى 63 زيارة في منطقة المدينة المنورة، و44 زيارة في منطقة القصيم، و37 زيارة على مصانع منطقة عسير، فيما نفذت 22 زيارة في منطقة تبوك، إضافة إلى 21 في منطقة حائل و12 زيارة على مصانع منطقة الجوف، كما شملت 8 زيارات على كل من منطقتي جازان ونجران، و5 زيارات على المصانع في منطقة الباحة، وزيارتين على مصانع منطقة الحدود الشمالية.
وأكد الجراح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية عازمة على مواصلة زياراتها الميدانية؛ للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية للمعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية، ومطابقة المعايير والمواصفات المعتمدة، والتحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.
يذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها لوسائل السلامة تبعا لطبيعة النشاط، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.
الزيارات الميدانية في ديسمبر 2023
641 زيارة في الرياض
447 زيارة في الشرقية
265 زيارة في مكة المكرمة
63 زيارة في المدينة المنورة
44 زيارة في القصيم
37 زيارة في عسير
22 زيارة في تبوك
21 زيارة في حائل
12 زيارة في الجوف
8 زيارات في جازان
8 زيارات في نجران
5 زيارات في الباحة
2 زيارة في الحدود الشمالية
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