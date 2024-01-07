شكرا لقرائتكم خبر 10.9 ملايين عامل في القطاع الخاص خلال ديسمبر .. حصة السعوديين 21% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفع إجمالي العاملين في القطاع الخاص خلال شهر ديسمبر 2023، حيث بلغ عددهم ما يزيد على 10.97 ملايين عامل، ما يدل على استمرار جاذبية العمل في القطاع الخاص.

ووفقا لتقرير المرصد الوطني للعمل (NLO)، فقد بلغ إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص خلال شهر ديسمبر 2.32 مليون سعودي، يمثلون نسبة 21.15% من إجمالي العاملين، في المقابل بلغ إجمالي المقيمين العاملين في القطاع الخاص 8.66 ملايين مقيم أجنبي يمثلون نسبة 78.9% من إجمالي العاملين.

وأوضح التقرير أن نحو 44.77 ألف مواطن انضموا للمرة الأولى في القطاع الخاص في ديسمبر الماضي.

واستعرض المرصد الوطني للعمل (NLO) في تقرير مفصل أرقام سوق العمل السعودي في القطاع الخاص لشهر ديسمبر (2023)، متضمنا إجمالي العاملين من المواطنين والمقيمين ذكورا وإناثا، بالإضافة إلى صافي نمو وظائف المواطنين خلال الفترة ذاتها، وأعداد المنضمين حديثا ولأول للمرة الأولى في القطاع الخاص.

يذكر أن المرصد الوطني للعمل يعمل على إصدار العديد من التقارير والمنشورات، التي تستعرض تحليلا دوريا للمؤشرات والإحصاءات، منها منشور «نظرة عامة عن سوق العمل السعودي في القطاع الخاص» والذي ينشر بشكل شهري؛ ليستعرض أبرز إحصاءات وأرقام الشهر السابق، حيث يعد المرصد الوطني للعمل مرصدا وطنيا أسس بأمر سامي كريم منذ العام (2010)؛ ليكون المصدر الرئيس والموثوق لبيانات ومرئيات سوق العمل.

العاملون في القطاع الخاص (ديسمبر 2023):

10,975,830 إجمالي العاملين.

السعوديون

2,316,647 مواطنا.

1,370,956 الذكور.

945,691 الإناث.

الوافدون

8,659,183 مقيما.

8,324,199 الذكور.

334,984 الإناث.

44,769 مواطنا ينضمون للمرة الأولى في القطاع الخاص.

