شكرا لقرائتكم خبر وزارة السياحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأسفرت الزيارات عن إغلاق أكثر من 59 منشأة إيواء سياحية مخالفة، لحين تصحيح أوضاعها والحصول على التراخيص المطلوبة، فيما بلغ عدد طلبات الترخيص بالمدينة المنورة أكثر من 17 طلبا.
وأكدت الوزارة أنها مستمرة في القيام بجولات تفتيشية على جميع مرافق الضيافة السياحية، منوهة لضرورة التزام جميع مقدمي الخدمات السياحية بالقوانين واللوائح المتعلقة بالخدمات التي يقدمونها لضمان رضا وسلامة الزوار.
ويمكن للمستفيدين تقديم كل الاستفسارات أو الشكاوى المتعلقة بالسياح من خلال الاتصال بمركز الاتصال السياحي على الرقم 930.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة السياحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.