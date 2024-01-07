شكرا لقرائتكم خبر وفد هيئة كفاءة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفد هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (EXPRO) زار المقر الرئيس لأمانة العاصمة المقدسة، للتعرف عن كثب على آليات إدارة أصول النقل والبنية التحتية، وتقييم مستوى ركائز إدارة الأصول والمرافق لعام2023.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين وكالة التشغيل والصيانة ممثلة بإدارة أصول النقل والبنية التحتية بالأمانة مع ممثلي وحدة أعمال الأصول والمرافق بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والتأكيد على تعزيز التعاون بين الأمانة والهيئة لتحقيق برامج كفاءة الإنفاق.

وتضمن اللقاء جولة للاطلاع على الأنظمة المحوسبة لعمليات التشغيل الهندسي لشبكات البنية التحتية والوقوف الميداني على الآليات التابعة لإدارة أصول النقل والبنية التحتية، إلى جانب التعرف على تجربة الأمانة في تعزيز برامج كفاءة الإنفاق.