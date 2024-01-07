وفد هيئة كفاءة

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وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين وكالة التشغيل والصيانة ممثلة بإدارة أصول النقل والبنية التحتية بالأمانة مع ممثلي وحدة أعمال الأصول والمرافق بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والتأكيد على تعزيز التعاون بين الأمانة والهيئة لتحقيق برامج كفاءة الإنفاق.
وتضمن اللقاء جولة للاطلاع على الأنظمة المحوسبة لعمليات التشغيل الهندسي لشبكات البنية التحتية والوقوف الميداني على الآليات التابعة لإدارة أصول النقل والبنية التحتية، إلى جانب التعرف على تجربة الأمانة في تعزيز برامج كفاءة الإنفاق.
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