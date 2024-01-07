الاقتصاد

وفد هيئة كفاءة

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- بواسطة أيمن الوشواش - وفد هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (EXPRO) زار المقر الرئيس لأمانة العاصمة المقدسة، للتعرف عن كثب على آليات إدارة أصول النقل والبنية التحتية، وتقييم مستوى ركائز إدارة الأصول والمرافق لعام2023.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين وكالة التشغيل والصيانة ممثلة بإدارة أصول النقل والبنية التحتية بالأمانة مع ممثلي وحدة أعمال الأصول والمرافق بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والتأكيد على تعزيز التعاون بين الأمانة والهيئة لتحقيق برامج كفاءة الإنفاق.

وتضمن اللقاء جولة للاطلاع على الأنظمة المحوسبة لعمليات التشغيل الهندسي لشبكات البنية التحتية والوقوف الميداني على الآليات التابعة لإدارة أصول النقل والبنية التحتية، إلى جانب التعرف على تجربة الأمانة في تعزيز برامج كفاءة الإنفاق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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