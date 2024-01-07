شركة تويوتا

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ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن تويوتا القول إنه بسبب المشاكل التي يواجهها الكثير من الموردين وشركائهم، سوف تستخدم الشركة قطع الغيار المخزنة لديها خارج المناطق المتضررة من الزلزال.
وقد واجهت تويوتا خلال الأعوام الأخيرة سلسلة من مشاكل الإنتاج، بما فيها خلال أكتوبر الماضي، عندما اضطرت لوقف إنتاجها المحلي لمدة 10 أيام عقب أن سبب انفجار في مصنع لأحد الموردين نقص المكونات.
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