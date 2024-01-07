شكرا لقرائتكم خبر عن 4.2 مليار دولار استثمارات البحث والاستكشاف للبترول والغاز خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهدف قطاع البترول خطة لزيادة أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج وتنمية الحقول، حيث بلغ إجمالى الاستثمارات فى أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز خلال 2022-2023 حوالی 4.2 مليار دولار.

وبلغت جملة الاستثمارات المنفذة للهيئة العامة للبترول وشركات القطاع العام حوالي23.677 مليار جنيه موزعة على الأنشطة التى تقوم بتنفيذها لمشروعات الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة والأمن الصناعى.

يذكر أنه خلال عام 2023 تم توقيع 29 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز بإجمالى استثمارات حدها الأدنى 2ر1 مليار دولار ومنح توقيع حوالى 61 مليون دولار وحفر 87 بئراً جديداً.

كم تم طرح مزايدتين جديدتين للهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول للبحث عن البترول والغاز فى 23 منطقة بالصحراء الغربية والصحراء الشرقية وخليج السويس والبحر الأحمر فى سبتمبر 2023.

وأيضا الإعلان عن نتائج المزايدة العالمية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) للبحث عن الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط ودلتا النيل والتى تم من خلالها اسناد 4 مناطق جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى لشركات عالمية باستثمارات حدها الأدنى حوالى 281 مليون دولار وحفر 12 بئراً كحد أدنى ومنح توقيع بقيمة 7.5 مليون دولار.

وطرح أول مزايدة عالمية للحقول المتقادمة فى 8 حقول بخليج السويس والصحراء الشرقية والتى طرحتها الهيئة المصرية العامة للبترول فى مارس الماضى وتم إغلاق باب تلقى العروض وجار تقييمها وقد تم طرح جميع هذه المزايدات بصورة رقمية من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج ( EUG).

كما تم تحقيق 65 كشفاً جديداً للبترول والغاز بواقع 51 كشفاً للبترول و14 للغاز وذلك بمناطق بالصحراء الغربية وخليج السويس ودلتا النيل وسيناء، وتوقيع 14 عقدا لتنمية الحقول بالصحراء الغربية ودلتا النيل.