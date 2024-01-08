شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعداد الدراجات النارية المرخصة خلال ديسمبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري أن أعداد "الدراجات النارية" الإجمالية الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال ديسمبر 2023 سجلت حوالى 21434 دراجة نارية .

وجاء من بينها ترخيص حوالي 2291 موديل 2020 و4290 موديل 2021 و7102 دراجة موديل 2022 و5547 دراجة نارية موديل 2023، و2204 دراجة نارية موديل 2024 .

يذكر أن أعداد المركبات المتنوعة التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها عن نفس الفترة تحديدا المركبات "الزيرو" قد سجلت حوالي 34947 مركبة.

أكد تقرير ديسمبر أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2716 مركبة موديل 2020 و4692 مركبة موديل 2021 و8404 مركبة موديل2022 و8967 مركبة موديل 2023 و10168مركبه موديل 2024 .