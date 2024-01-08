شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الصيني يضخ 50 مليار يوان في النظام المصرفي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الاثنين 50 مليار يوان (7.04 مليار دولار) في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8% في مستهل أسبوع التعاملات الجديد.

ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف "المحافظة على سيولة نقدية مقبولة ووفيرة في النظام المصرفي"، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وإعادة الشراء العكسية، "الريبو العكسي"، هي عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وفي سوق الصرف، ارتفع سعر اليوان الصيني أمام الدولار في التعاملات اليوم بمقدار 23 بيب صيني إلى 7.1006 يوان لكل دولار.

وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.

يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.