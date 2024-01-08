شكرا لقرائتكم خبر عن بزيادة 4%.. 126 مليون ريال أرباح إكسترا في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)، صافي ربح يقدر بنحو 126.17 مليون ريال، في الربع الرابع من العام المالي الحالي، بزيادة 3.9%، مقارنة بـ 121.39 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، شهدت إيرادات الشركة نمو طفيف خلال الربع الحالي مقارنةً بنفس الربع من العام الماضي، إذ بلغ حجم الإيرادات 1,559 مليون ريال مقارنة ب1,546 مليون ريال ، جاء هذا النمو مدفوعا بزيادة الإيرادات من قطاع خدمات التمويل الإستهلاكي.

وبحسب الشركة تأثر قطاع التجزئة سلبا في الربع الحالي مقارنة بالعام الماضي وانخفضت المبيعات بشكل طفيف بسبب العروض التسويقية الخاصة ببطولة كأس العالم خلال الربع الرابع من العام الماضي.